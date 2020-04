O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, acaba de avançar no debate DIÁRIO que 22 infectados pela covid-19, no bairro Nova Cidade, não foram alojados em unidade hoteleira.

“Eu não aceito isso. Já manifestei a quem de direito. Eu percebo que estamos em cerca sanitária, eu percebo que tivemos mais casos positivos em habitações isoladas, mas eu sei que as pessoas muitas vezes ficaram confinadas em hotéis. Portanto, estamos a falar de um bairro social, com as vivências de um bairro social. O espaço arquitectónico do próprio complexo não é fácil”, salientou o autarca, acrescentando que a Câmara Municipal “está disponível para encontrar outra solução”.

Pedro Coelho frisou ainda a importância de retirar estas 22 pessoas do bairro e colocá-las num hotel, mesmo que esse alojamento esteja localizado no próprio concelho. “As pessoas de Câmara de Lobos não vão ser discriminadas. Vamos encontrar uma solução, mesmo no nosso concelho. Estamos em cerca sanitária e a resolução diz numa alínea que por razões de saúde pública podem sair, portanto, este assunto hoje deverá ser resolvido, porque estamos a falar de um bairro social, na baixa de Câmara de Lobos”, atirou o edil.

A indicação do presidente da Câmara contraria aquilo que foi dito ontem na conferência de imprensa do IASaúde e Pedro Coelho desconhece tal contradição pois não assistiu nem ouviu as palavras de Pedro Ramos e Bruna Gouveia.