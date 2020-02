Residentes, empresários, comerciantes e todos aqueles que exercem a sua actividade nas áreas situadas entre as ruas 31 de Janeiro, do Bom Jesus, da Conceição e João de Deus, estão totalmente atónitos, incrédulos, surpreendidos e revoltados, com a ideia do senhor Bispo do Funchal, em querer instalar um Centro de Recolhimento para cerca de setenta sem-abrigo, junto à capela do Bom Jesus, na Rua com o mesmo nome.

Nenhuma daquelas pessoas consegue perceber a ideia peregrina do senhor Bispo do Funchal, em querer instalar um Centro para 70 pessoas sem abrigo, num edifício do Século XVII e que é uma das maiores referências da nossa cidade.

O Senhor Bispo seguramente desconhece que os locais onde pernoitam ou se instalam os sem abrigo, passam a ser zonas de desacatos, zaragatas, pancadaria, sujidade e insegurança.

Ninguém compreende como pode o senhor Bispo do Funchal querer instalar 70 sem abrigo, a cem metros das portas do Tribunal do Funchal, a cem metros das instalações da Câmara Municipal do Funchal, a trinta metros da sede da Ordem dos Advogados, a duzentos metros da sede da Segurança Social e da Escola Comercial e Industrial do Funchal.

Alguém tem dúvidas do ambiente de terror e de medo que se vai criar à noite e até durante o dia, à volta de todas aquelas instituições ?

Os comerciantes da Rua da Conceição e da Praça do Carmo estão cansados e fartos de ter de lidar com os utilizadores da Sopa dos Pobres e quando julgavam que a sua situação poderia um dia melhorar, vêm-se agora confrontados com esta iniciativa que vai acabar com todo o comércio, sossego e segurança daquela zona.

A Rua do Bom Jesus ganhou imenso com as obras levadas a efeito pela Câmara Municipal do Funchal e quando a sua melhoria era notória no dia a dia, é impensável que se queira transformar uma das melhores zonas do Funchal num acampamento de 70 sem abrigo.

Residentes, empresários, comerciantes e todos aqueles que todos os dias atravessam a Rua do Bom Jesus com destino à Segurança Social, à Escola Industrial e ao Hotel da Rua João Deus, esperam que o senhor Bispo do Funchal arrepie caminho na sua ideia e confiam que o senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, usará do seu conhecido bom senso, para em conjunto com os demais vereadores, dissuadir os mentores de tão insólito projecto.

Ao Governo Regional, liderado por anteriores autarcas, pede-se que não financiem uma obra, que irá conspurcar as instalações de uma Câmara que tão bem conhecem e cuja limpeza e asseio, sempre defenderam.

Não vale a pena falar sobre a ajuda aos sem-abrigo, pois todos têm pena dos mesmos, mas ninguém os quer junto da sua residência ou do seu local de trabalho.

Aliás, no dia de hoje, dezenas de comerciantes indignados, gritavam em alto e bom som na Rua do Bom Jesus, que se o senhor Bispo tem assim tanta pena dos sem-abrigo, devia construir umas instalações para os mesmos, mas dentro do Paço Episcopal, que tem área e condições suficientes, para esse efeito.

Não apoiamos, nem concordamos com essa ideia. Não queremos para os outros, o que não queremos para nós.

Mas se o senhor Bispo quiser aceitar essa ideia...