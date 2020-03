Foi com indignação que li no D.N. de 373/20 a notícia sobre a eliminação dos pombos por inalação de CO2 (diód.de carb.) por decisão camarária.

Segundo a notícia, tal deve-se ao facto, de que o alimento contraceptivo ter sido descontinuado e não haver provisão para nova produção. Não seja esse um problema, pois existem outros métodos contraceptivos:Ex. colocar pombais com ninhos em locais específicos de forma a que as fêmeas aí nidifiquem. Os ovos são retirados, substituem-se por ovos falsos (ex.madeira). Esta é utilizada em outros locais.

Discordo da utilização das aves de rapina para afugentar os pombos. É um negócio e, como tal, visa apenas o lucro sem qualquer preocupação pelos animais.

No entanto, lembro à srª vereadora do Ambiente, que, se este método do milho ou dos pombais tivesse sido de imediato posto em prática em 2013, já teríamos resultados positivos. Isto, porque quando a Coligação Mudança concorreu à C.M.F. e da qual o PAN fazia parte, este tema foi abordado, tendo-se chegado a um acordo (estarei enganada?) não só nesta questão, como, num circo sem animais, e, na esterilização de animais errantes em substituição da prática, então usada, do abate sistemático de animais errantes saudáveis (em 2013 não existia ainda a proibição do abate). É, pois, com imensa mágoa que vejo nesta decisão um enorme retrocesso.

É mais fácil matar e para isso nada melhor do que assustar as pessoas com as doenças transmitidas pelos pombos. Lembra-me a época medieval em que se culpavam os judeus pela peste e outras doenças.

Não tenho conhecimento de alguém ter morrido devido a doença transmitida por pombos. No entanto, todos os dias somos confrontados com notícias de mortes transmitidas por doenças infecto contagiosas entre humanos. Vamos matar-nos uns aos outros por isso?

Se espera com esta atitude ganhar votos dos descontentes desengane-se; os insatisfeitos permanecerão sempre como tal. Em contrapartida, perderá de certeza o voto daqueles que apostaram na diferença e foram enganados.

Lembre-se disto srª vice-presidente!!!