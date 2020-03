Perguntas por responder

Hoje (ontem) na segunda página do vosso jornal, referem as comunicações do Presidente do Governo Regional sem haver qualquer contraponto à sugestão do próprio de que as medidas serão devidamente fiscalizadas.

Eu como leitor, gostaria de saber em que enquadramento legal (caso exista) o PGR irá obrigar turistas que aterrem no Funchal a ficar em casa.

Além disso gostaria de perceber, e a suposta quarentena obrigatória começa no aeroporto ou no destino final do passageiro, que até lá poderá utilizar transportes públicos, passar pela farmácia e porque até os turistas precisam de se alimentar, ir ao supermercado.

É de tremenda irresponsabilidade anunciar medidas que são impossíveis de cumprir. É causar alarmismos sem necessidade e pânico em madeirenses que querem regressar, turistas, hotéis e alojamentos locais etc.

Eu se voltar à Madeira tenho de ficar 14 dias de quarentena mas não vivo sozinho. Isso vai obrigar todas as restantes pessoas do agregado familiar a ficar em quarentena por estarem em contacto comigo?

A média de dias de estadia do turista na ilha são cerca de 8, “obrigam” uma quarentena de 14. Se forem para os hotéis/alojamentos fazer a quarentena vão ocupar o quarto que lhes está reservado por 8 dias durante 14 ou a partir dos 8 vão dormir em quarentena no lobby do hotel? E o voo de regresso que perderão inevitavelmente? E quem vai pagar essa estadia adicional?

Quando saírem do local de estadia para apanhar o voo de regresso (antes do fim da quarentena supostamente obrigatória) vão ser detidos no aeroporto?

Gostaria de um outro esclarecimento que me parece razoável e provavelmente partilhado por todos os madeirenses.

Segundo artigo do Público: “A aguardar resultado laboratorial há 281 casos e 4592 contactos estão a ser vigiados pelas autoridades de saúde. A actualização feita pela DGS avança ainda que há dois doentes recuperados. Há 139 pessoas internadas.”

Onde estão e onde podemos consultar as estatísticas para os valores da RAM? Porque é que estes números não são públicos e divulgados com actualizações regulares como em todos os outros locais afectados?

Quantas analises no total foram feitas? Quantas pessoas foram instruídas a ficar em casa? Que mecanismos estão implementados de forma a garantir essa permanência? Quais as faixas etárias mais testadas?

Quantos resultados aguardam contra-análise? Alguém já confirmou os números com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge?

Como funciona o processo de análise? Quem é responsável pelos testes feitos cá e envio para contra-análise? Quanto tempo demora os resultados dos testes feitos cá e quanto tempo demora a obter resultados da contra-análise do Instituto?

Acabo agradecendo o vosso esforço na cobertura adicional a este problema nesta altura de medidas excepcionais desejando muita saúde a todos.

Miguel Glória