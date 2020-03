Made in China

Começando por ironizar um pouco eu diria o seguinte: “Deus fez o mar a terra e o céu, e os chineses fizeram o resto”. Exemplo disso está a ser a última e devastadora praga, fruto de supostos hábitos higiénicos e, ou alimentares, onde se consome e ingere tudo o que mexe. E eis que, misteriosamente, e sem que se saiba exactamente como, é na China que tudo começa. Um indesejável e mortífero vírus surge à revelia da pretensão humana (!) surpreendendo desde logo os próprios chineses. A ditadura que ali se vive, ainda tentou sem êxito esconder o monstro vulgarmente conhecido por coronavírus (COVID – 19) mas, sem sucesso. ESTE, depressa aproveitou o transporte involuntário de milhares de chineses que quiseram celebrar o novo ano chinês fora do país e, na oportunidade, viajou de uma forma espontânea e sem controlo para destinos apetecíveis onde veio a se propagar vertiginosamente, desde logo para a Itália e outros países e continentes. O caos instala-se e o mundo olha apreensivo para o desenrolar dos acontecimentos. Até ao momento, o resultado desta negligência humana é o que se sabe, ou pelo menos o que já deveríamos saber (...). Para muitos, esta é ainda uma situação de importância menor e, simplesmente a atiram para trás das costas, como se de cascas de tremoços se tratasse. Por outro lado, alguns responsáveis da DGS e do SNS dizem que afinal, o vírus só se propaga quando este se declara no infectado. Antes porém, e inicialmente dizia-se que qualquer pessoa o pode transmitir ainda numa fase assintomática. Em que é que ficamos? Eu diria que, cada vez que nos cruzamos por aí com outros seres humanos sem as devidas precauções, e se não mantivermos a distância recomendada, será sempre uma prática que vai (in) seguramente facilitar a transmissão desta praga. Desta, e de outras. Apesar de tudo, esperemos que a nossa sobrevivência venha a ser uma constatação nesta crise sem precedentes. Por cá, o Presidente do Governo Regional que não tem poderes para decidir o encerramento dos aeroportos da RAM, resta-lhe continuar determinado em ordenar o repatriamento imediato de todos os visitantes e turistas que cá chegarem. Também para estes a regra é muito simples. Façam quarentena nos seus países de origem, e fiquem em casa. Agora, vamos respeitar de uma forma ordeira e consciente a última declaração do PR.

Vicente Sousa