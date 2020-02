Erasmus + e a falta de vergonha do Governo

Programas Erasmus + : Cada vez mais se vê os agentes políticos a dar uma maior enfâse a este tipo de programas. A incentivar as escolas, professores, alunos e encarregados de educação a participarem e/ou desenvolverem projectos neste âmbito. O Governo Regional, através das suas Secretarias, desenvolve acções de sensibilização e formação para quem queira desenvolver estes projectos. Na própria comunicação social fazem apelos à sua importância... Eu próprio estou envolvido num Projeto Erasmus +. E o que venho aqui contar é Alarmante e Preocupante. As verbas (que vêm das agências nacionais, Comunidade Europeia), que fazem parte dos orçamentos dos projectos e que são essenciais para o desenvolvimento dos mesmos, estão a ficar retidas pelo Governo Regional. Nós (professores) estamos a pagar as despesas do próprio bolso para que essas actividades se desenvolvam, porque o Governo Regional não disponibiliza as verbas necessárias (relembro que o dinheiro não é do Governo Regional, não faz parte do seu orçamento, são fundos comunitários). Eu já gastei mais de 1000€ do meu bolso... não sou caso único... existem mais projectos na mesma situação. Em que para se realizarem as mobilidades os professores é que estão a suportar as despesas... Porque o fazemos? Porque assumimos um compromisso com os restantes parceiros europeus... E se não se fizerem as actividades planeadas é a nossa reputação (e da escola) que fica em causa (e quem não realizar o que está planeado, tem que devolver a verba que estava alocada a essa actividade). Que vergonha é esta.... Nós é que temos que gastar do nosso dinheiro, quando este existe mas o Governo Regional não desbloqueia as verbas... Já telefonei... tantas vezes... desde o início do ano e até agora... ZERO... Nada... Dizem, “professor fique descansado que não vai ficar sem o dinheiro....” Não vou???? Eu já estou sem ele... há mais de um mês.... O final do mês aproxima-se... tenho empréstimo da casa para pagar... seguros... despesas fixas... e dinheiro??? quem vai pagar as minhas contas??? Eu não me posso dar ao luxo (como se dá o Governo Regional), de no próximo dia 3 de Março chegar ao banco e dizer: “Não pago agora o empréstimo mas, não se preocupem que não vão ficar sem ele...”, depois ir ao mediador de seguros e dizer o mesmo... e por aí adiante... O Governo Regional que seja sério naquilo que é a sua competência, que não brinque com o dinheiro que não é seu... que não brinque com o trabalho dos outros... Assim não, assim não vale a pena o esforço... Ou será que estão à espera de ficar com esse dinheiro?

P.S.: Estas verbas nem deviam ir para as contas bancárias do Governo, deviam ficar nas escolas que estão a desenvolver/participar neste projectos.

Manuel Alferes Vieira