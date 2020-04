Sofia Canha sugere cancelamento das Festas da Calheta

A vereadora socialista eleita à Câmara Municipal da Calheta considera que não existe condições para que o município organize as Festas do Concelho. “Sugeri ao presidente [Carlos Teles] que ponderasse o cancelamento das festas do nosso concelho, em Junho”. Sofia Canha justifica ser a “decisão mais acertada, apesar do transtorno, face à esta situação por que estamos todos a passar”.

“O dinheiro que seria investido nas festividades será útil, com certeza, para apoiar muitos dos nossos munícipes que mais precisam”, complementou a opinião até pelo facto dos municípios de Lisboa e Porto já terem cancelado os cartazes que assinalam as festas de São João e São António.

“O mais portante será alocar recursos públicos para ajuda às pessoas e às empresas”, desafiou a autarca achando que algumas “actividades de entretenimento devem ser ponderadas”.

