Presidente de Junta da Ponta Delgada denuncia emigrantes que não estão a cumprir quarentena

É um apelo sentido e preocupado. O presidente da Junta de Freguesia da Ponta Delgada recorreu às redes sociais para pedir aos fregueses que chegaram recentemente do estrangeiro para cumprirem a quarentena determinada pelo Governo Regional e sigam as orientações estipuladas através do Estado de Emergência decretado por Marcelo Rebelo de Sousa.

Miguel Freitas diz ter “recebido mensagens e telefonemas relativamente ao facto de algumas pessoas que chegaram nestes últimos a nossa Região e sobretudo a nossa freguesia que não estão a respeitar as indicações das autoridades para fazerem quarentena”.

O autarca lança um derradeiro apelo: “Peço por favor que caiam em si e respeitem. Sei que não é fácil, mas certamente acho que será mais difícil e custoso (...) poderá ter custos irreparáveis”, expressou recordando que o país está em estado de emergência e “há normas que têm que ser acatadas por todos”.

Como presidente de Junta de Freguesia, sublinha já ter alertado as autoridades para que os que chegaram à localidade respeitem as indicações.

A terminar volta apelar ao bom-senso e acima de tudo consideração pelo próximo. Só com a solidariedade e respeito pelo próximo é que conseguiremos mais facilmente ultrapassar esta fase negra da nossa história”, termina a mensagem.