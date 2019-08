Cafôfo vai exigir mais 300 milhões para a Madeira

O cabeça-de-lista do PS às eleições regionais, Paulo Cafôfo, vai aproveitar a vinda de António Costa à Madeira, na rentrée nacional do partido, para exigir a revisão da Lei das Finanças Regionais e garantir um aumento nas transferências. A reivindicação constitui a manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra o encontro do presidente do Governo Regional com a comunidade emigrante em Jersey, durante o Portuguese Food Festival. “O Brexit não vai pôr em causa a nossa comunidade”, afirma Miguel Albuquerque, pretende reforçar a cooperação entre a Madeira e Jersey e acredita que a saída dos emigrantes daquela ilha do Canal significaria o colapso local.

O apoio do secretário da Saúde Manuel Brito ao programa do CDS, uma entrevista ao director do EduFor, José Manuel Sousa, sobre a importância dos docentes para o sucesso dos manuais digitais, a fiscalização que a Região fez a 137 animais domésticos vindos de fora do espaço europeu e o estudo de impacto ambiental que o Governo pediu sobre o projecto da estrada das Ginjas são outros assuntos com chamada à primeira página.