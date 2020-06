340 mil euros requalificam vila da Ribeira Brava

Com as obras concluídas de reabilitação do centro histórico da Vila da Ribeira Brava fica restabelecida a circulação pedonal e rodoviária que terá novas regras de trânsito passando a ser uma zona de coexistência concebida para utilização partilhada por peões e veículos onde vigoram regras especiais de trânsito de acordo com a nova sinalização. Neste melhoramento existiu especial cuidado pela colocação de um novo mobiliário urbano bem como a reconstrução da rede de águas pluviais.

Trata-se de um investimento municipal a rondar os “340 mil euros” que segundo o município melhora a circulação na rua de São Bento e no Largo dos Herédias, “obra integrada no plano de recuperação para as zonas atingidas pelo temporal de 20 de Fevereiro 2010”.

Regras de uma zona coexistência:

a) Os utilizadores vulneráveis podem utilizar toda a largura da via pública;

b) É permitida a realização de jogos na via pública;

c) Os condutores não devem comprometer a segurança ou a comodidade dos demais utentes da via pública, devendo parar se necessário;

d) Os utilizadores vulneráveis devem abster-se de atos que impeçam ou embaracem desnecessariamente o trânsito de veículos;

e) É proibido o estacionamento, salvo nos locais onde tal for autorizado por sinalização;

f) O condutor que saia de uma zona residencial ou de coexistência deve ceder passagem aos restantes veículos.