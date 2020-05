World Team Tennis começa a 12 de Julho e com público

O World Team Tennis (WTT) antecipou-se ao circuito ATP e WTA no regresso à competição, com um torneio que começará a 12 de julho numa estação de montanha da Virgínia e que vai contar com público nas bancadas.

A WTT, cujos protocolos de segurança incluirão testes para o covid-19 e o uso de equipamentos de proteção, como máscaras faciais, planeia pelo menos três encontros por dia no seu recinto exterior, que pode acomodar 2.500 pessoas.

De acordo com as diretrizes de saúde da Virgínia Ocidental, 500 espetadores, ou uma capacidade de 20%, poderão assistir a cada um dos 63 jogos previstos.

“Estamos todos extremamente gratos por poder jogar a 45.ª temporada do Team World Tennis e apresentar ténis profissional aos nossos famintos espetadores de desporto e de ténis”, congratulou-se o diretor-executivo da WTT, Carlos Silva.

Sofia Kenin, vencedora do último Open da Austrália, e Sloane Stephens, coroada no Open dos Estados Unidos em 2017, são duas das participantes na competição que vai juntar nove equipas, cada uma representando uma cidade, num evento que vai decorrer até 2 de agosto.

“O que fica claro nos comentários dos jogadores é que eles querem jogar na WTT e se sentem confortáveis em fazê-lo em um ambiente seguro, que é a nossa prioridade número um. A Virgínia Ocidental é um dos estados com o menor número de casos da covid-19 no país”, reforçou o dirigente.

A covid-19 parou o ténis e os circuitos profissionais masculino ATP e feminino WTA têm a época suspensa até agosto.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (98.223) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,6 milhões).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 346 mil mortos e infetou mais de 5,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Quase 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.