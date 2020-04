Vukovic recupera de lesão na Croácia e pronto para jogar pelo Marítimo

O médio do Marítimo Josip Vukovic disse hoje que recuperou na Croácia de uma lesão no joelho direito e que se sente pronto para jogar pela equipa madeirense, da I Liga portuguesa de futebol.

Ao 19.º jogo realizado esta época, o 14.º no campeonato, o jogador croata lesionou-se no desaire caseiro maritimista de 2-1 com o Desportivo das Aves, em 02 de fevereiro, e regressou ao país natal, para ser operado na capital Zagreb e realizar o trabalho de recuperação em Split, a cidade onde nasceu.

“Neste momento, posso dizer que estou em forma e pronto para jogar. Claro que treinar no ginásio e no campo de futebol e correr é totalmente diferente do que jogar com 20 jogadores, mas espero que tudo corra bem”, afirmou no programa do Marítimo ‘Dentro de Portas’.

No período de duas a três semanas após a cirurgia, seguiu as recomendações do médico que o operou, com quem continuou a dialogar, além do treinador, e falou sobre o plano de treino.

“Comecei com três treinos por dia. De manhã, trabalhava na piscina. O segundo treino era o fortalecimento do joelho e do músculo à volta dele e, à tarde, treinava a parte superior [do corpo]. Agora, é mais difícil treinar, porque está tudo fechado, mas, ainda assim, arranjei maneira de treinar no ginásio e até num campo de futebol”, revelou.

Em relação à pandemia de covid-19, a situação na Croácia, de acordo com Vukovic, é semelhante à maioria dos outros países, com os estabelecimentos praticamente todos encerrados, à exceção de mercados, farmácias e pastelarias.

A uma semana de completar 28 anos, o médio ‘verde rubro’ desejou “tudo do melhor” aos madeirenses, que se mantenham “fortes e saudáveis”, e pediu para seguirem as regras sanitárias, além de respeitarem o isolamento social, o que, para ele, não tem sido um problema, devido à recuperação realizada.