O Marítimo anunciou que os testes de despiste ao Covid 19 realizados nesta quarta feira ao plantel do Marítimo deram todos negativos. Deste modo, José Gomes tem todo o plantel disponível para a recepção ao Vitória de Setúbal, que acontece pelas 18 horas no estádio do Marítimo, a excepção de Edgar Costa, que cumpre castigo.