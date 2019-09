Velejador João Rodrigues quer voltar ligar Madeira e Porto Santo, mas nos dois sentidos

O velejador olímpico João Rodrigues lança-se ao mar em mais um novo desafio, desta feita voltar a repetir a travessia entre a Madeira e o Porto Santo, só que nos dois sentidos, de uma só vez e partindo da Madeira.

Para cumpri-lo irá receorrer à última evolução tecnológica aplicada ao windsurf, com a introdução dos ‘hidrofoils’, que revolucionou outra vez esta modalidade.

Assim, a partir do dia 4 de Setembro, começa o período de espera para esta pequena aventura, que pretende ligar as duas ilhas nos dois sentidos, tal como há séculos a esta parte, tantos madeirense e porto-santenses fizeram e continuam a fazer.

A travessia insere-se nas comemorações dos 600 anos do Porto Santo e Madeira e conta com o patrocínio da Rota dos Cetáceos e Santander, além do apoio logístico do Centro Treino Mar (CTM).

“A mesma será efectivada quando se reunirem as condições razoáveis para esta nova modalidade de windsurf foil, ou seja, vento entre os 10 e 20 nós de nordeste, com ondulação inferior a 2 m”, realça uma nota do CTM.