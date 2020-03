Depois de Ezequiel Garay, ex-Benfica, ter confirmado nas redes sociais que testou positivo para o Covid-19, eis que o clube que representa, o Valência CF, anuncia que são cinco os casos positivos no seio do clube, entre elementos da equipa técnica e jogadores.

O Valência CF afirma que “todos se encontram nos seus domicílios, em bom estado de saúde e com medidas de isolamento”. O clube diz-se cooperante com as autoridades sanitárias na campanha de consciencialização social”.