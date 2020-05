Universidade Europeia debate Regime Jurídico das Sociedades Desportivas

‘O Regime Jurídico das Sociedades Desportivas’ é o tema central do webinar que a Universidade Europeia vai promover, esta sexta-feira, 15 de Maio, entre as 15 e as 16 horas.

Centrado no caso do Belenenses, o webinar terá como convidado Patrick Morais de Carvalho, Presidente do Clube de Futebol ‘Os Belenenses’ que analisará, juntamente com Ricardo J. Morgado e Luís Vilar, professores da Universidade Europeia, a complexidade do regime jurídico das sociedades desportivas e, concretamente, as vantagens e desvantagens da cedência de capital maioritário dos clubes a investidores privados.

O debate da Universidade Europeia incidirá também no novo projecto para o futebol delineado pelo C.F. ‘Os Belenenses’ e os desafios subjacentes à gestão das expectativas dos associados.

Promovido via plataforma online, o webinar decorre no âmbito da Licenciatura em Gestão do Desporto da Faculdade de Ciências da Saúde e Desporto da Universidade Europeia, mais concretamente das Unidades Curriculares de Direito do Desporto e Gestão de Clubes Desportivos, destinando-se aos estudantes e à restante comunidade.