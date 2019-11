UEFA ‘tirou’ golo a Cristiano Ronaldo

Poderia ter sido o 128.º golo de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões, mas a UEFA assim não entendeu. Agora, numa imagem partilhada pela Eleven Sports a dúvida está desfeita: o golo foi mesmo de CR7 e não do médio galês Ramsey, que aproveitou as ‘mãos de manteiga’ do guarda-redes do Lokomotiv de Moscovo, depois de um livre batido pelo ‘astro’ madeirense, para se certificar que a bola iria mesmo transpor a linha de golo. Mas a verdade é que o esférico já havia ultrapassado totalmente a linha de baliza.

“Já pedi desculpa ao Ronaldo”

Entretanto, em declarações à comunicação social, Ramsey referiu que pediu desculpas a Cristiano Ronaldo, mas reiterou que “estas coisas acontecem muito rapidamente no campo”.

“Têm havido sentimentos contraditórios sobre o meu golo. Pensei que o guarda-redes estivesse mais perto de mim e instintivamente coloquei a bola lá para dentro. Já pedi desculpa ao Ronaldo por isso”, afirmou o galês.