Três jogadores emprestados de saída do Nacional

Os avançados Evouna e Marco Borgnino e o defesa Anthony Sosa, que se encontravam no Nacional, equipa que deverá subir à I Liga, na condição de emprestados, estão de saída, revelou hoje fonte do clube madeirense.

O avançado gabonês Evouna, de 27 anos, que chegou por empréstimo do Santa Clara, e o avançado argentino Marco Borgnino, de 22 anos, proveniente do Atlético Rafaela, da Argentina, estão de saída, com o Nacional a não acionar as cláusulas que permitiria manter a ligação dos jogadores ao clube madeirense.

Quem também não continuará no Nacional é o defesa esquerdo uruguaio de 23 anos Anthony Sosa, que chegou por empréstimo do Progresso do Uruguai e apenas efetuou duas partidas pelo Nacional na II Liga.

Marco Borgnino participou em cinco jogos e apontou um golo, enquanto o internacional pelo Gabão Evouna, que chegou em Janeiro ao Nacional, realizou apenas duas partidas pelo conjunto madeirense.

Nacional e Farense, os dois primeiros classificados da II Liga à data da sua interrupção devido à pandemia de covid-19, foram apontados pela direção da Liga de clubes como promovidos à I Liga.

No plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, o Governo autorizou a realização à porta fechada dos 90 jogos da I Liga, suspensa desde 12 de março, e da final da Taça de Portugal, entre ‘dragões’ e ‘águias’, tendo excluído a continuidade da II Liga.