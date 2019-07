Torneio Intermunicípios chega a todos

Prosseguiu hoje a sexta edição do Torneio Intermunicípios, que este ano apresenta como grande novidade a estreia do concelho do Porto Santo, que permitiu alargar o número de participantes para 10, mais do que em qualquer outra edição anterior, fazendo assim com que os 11 municípios da Região tenham uma participação activa no espectáculo.

Na Choupana e no Palheiro Ferreiro, com muito público a assistir, a festa dos mais novos (sub-14) cativou atenções.

Os resultados do dia foram os seguintes:

Série A

Funchal Este - Ponta do Sol, 1-0

Ribeira Brava - Porto Santo, 2-1

Porto Santo - Funchal Este, 0-2

Ponta do Sol – Machico, 1-3

Série B

Funchal Oeste – Calheta, 2-0

Santa Cruz – Norte, 2-2

Norte - Funchal Oeste, 1-3

Calheta - Câmara de Lobos, 0-0