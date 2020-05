Todos os adversários do Marítimo vão ficar no mesmo hotel quando jogarem na Madeira

O presidente do Club Sport Marítimo, Carlos Pereira, mostrou-se esta manhã, em declarações à comunicação social, muito satisfeito com a decisão comunicada ontem de que os verde-rubros vão poder actuar no seu reduto, nos jogos que restam para concluir a época 2019/2020 da I Liga, mas com uma premissa: os clubes que venham cá à Madeira jogar vão ficar sempre alojados no mesmo hotel, localizado no Funchal.

O líder do emblema do Almirante Reis assumiu também que “sempre acreditou” nesta decisão favorável ao conjunto insular, desde logo porque o Marítimo possui um estádio de Nível I, sendo por isso um dos anfiteatros desportivos “mais modernos do país”.

Carlos Pereira indicou que o único problema prendia-se com as deslocações das equipas adversárias e de arbitragem, provenientes de Portugal continental, situação que foi desbloqueada por via de uma conversa entre o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, o que na questão das quarentenas obrigatórias em unidades hoteleiras o presidente do executivo madeirense acabou por tranquilizar este último por esta se tratar de uma “sequência lógica de direito”.

Outro problema levantado foi o facto dos conjuntos (equipas de futebol e arbitragem) viajarem juntas, o que foi desvalorizado por Carlos Pereira, visto que este acredita na “personalidade dos árbitros” e, por isso, “não haverá conflito”.