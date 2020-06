Sporting acaba com ‘lay-off’ na segunda-feira

O Sporting não vai pedir o prolongamento do ‘lay-off’ que afetava 95% dos funcionários desde 16 de abril e que termina na próxima segunda-feira, disse hoje fonte do clube lisboeta à Lusa.

O clube de Alvalade decidiu não prolongar por mais um mês a medida implementada em 16 de abril e renovada em 15 de maio, em consequência da suspensão das atividades desportivas devido à pandemia de covid-19.

O recurso ao ‘lay-off’ de 95% dos trabalhadores do “universo ‘leonino’” teve como objetivo reduzir os custos com o pessoal em 40% durante a paragem da atividade, e seguiu-se ao acordo com os futebolistas para uma redução salarial de 40% em abril, maio e junho e ao ‘corte’ para metade dos vencimentos dos administradores da SAD ‘leonina’ durante esses três meses.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 406 mil mortos e infetou mais de 7,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.485 pessoas das 34.885 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.