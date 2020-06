Sport TV lança inovação mundial

Com a retoma da Liga NOS a SPORT TV inova e traz de volta toda a magia do futebol à casa dos portugueses, permitindo que cada pessoa em casa, possa viver o espetáculo de forma nunca antes vista, sendo um referência para algumas das principais estações televisivas mundiais.

i) Inovação Mundial | Espetadores criam som ambiente dos jogos (em casa)

Pela primeira vez, no mundo, as emoções dos adeptos em casa serão reproduzidas nas transmissões. Através da APP SPORT TV os adeptos poderão escolher sons de apoio ao seu clube durante os jogos em direto que aparecerão de imediato na transmissão.

Vão poder apoiar, celebrar um golo ou entoar um cântico. Estes sons predefinidos, são integrados na emissão SPORT TV criando um som ambiente igual ao do estádio.

Quantos mais adeptos participarem mais intenso se tornará o som.

ii) Adepto na Emissão | Interação em direto com o comentador

Também através da APP SPORT TV, os adeptos vão poder interagir com a antena, contactar narradores e comentadores, (que poderão referir o que foi dito para todos os espectadores), ajudar a clarificar táticas, opções dos treinadores e analisar jogadas num processo cada vez mais interactivo.

Comentadores da SPORT TV vão também esclarecer as dúvidas dos adeptos e responder a perguntas: os principais jogos terão sempre um especialista SPORT TV dedicado aos espetadores.

iii) Todos os Ângulos | + Câmaras e novos layouts

A SPORT TV pensou uma nova disposição de câmaras permitindo mais ângulos de visualização sobre jogadas, sobretudo as que se disputam dentro das grandes áreas onde acontece o clímax do jogo: o golo. Novas câmaras, apontadas fixamente para as grandes áreas, permitirão imagens inéditas na Liga NOS, valorizarão o espetáculo e a emoção do jogo.

Outra novidade, as câmaras dedicadas aos bancos e em particular à ação dos treinadores, captarão a forma como são vividas as incidências de jogo.

iv) Realização Otimizada | Foco na ação do jogo

As soluções de realização focarão de forma integral a ação do jogo. Em alguns estádios as câmaras serão colocadas em pontos mais elevados e dirigidas para o relvado. As outras, habitualmente situadas nas laterais, serão colocadas na linha de fundo.

v) Grafismo Inteligente | Mais e melhor informação

A habitual informação gráfica é enriquecida durante os momentos de pausa dos jogos e mostra as curiosidades estatísticas de grande interesse para os adeptos.

Segundo Nuno Ferreira Pires, CEO da SPORT TV, “A SPORT TV preparou o regresso da Liga NOS 100% focada no adepto. Criámos inovações mundiais, pensámos novas soluções de realização, com mais câmaras, novos ângulos, maior interatividade e informação disponível para os portugueses. Pensámos novas soluções de integração da emissão com as mais modernas tecnologias para recriar a presença no estádio. Iniciámos uma parceria com a Global Stadium, viabilizada pelo patrocínio da SAGRES, onde os adeptos poderão estar (virtualmente) no estádio a puxar pela sua equipa. Esta solução volta a colocar a SPORT TV na liderança da inovação mundial, e sinal disso, é o facto de 4 das principais estações de televisão mundiais terem solicitado acesso para ver e participar de forma remota nos jogos da 1ª Liga transmitidos pela SPORT TV, para testarem este novo conceito”

António Camara, Chairman da YD Entertainment acrescentou que, “Os nossos parceiros SPORT TV e SAGRES demonstram uma capacidade de olhar o futuro com uma nova dinâmica, colocando o adepto no centro do entretenimento desportivo. Destacando-se de outros que se esquecem como é fundamental interagir com os adeptos. O SPORT TV Global Stadium by SAGRES é uma app portuguesa, líder mundial em tornar os jogos mais interativos e mais dinâmicos. Algo que se tornou crucial nos tempos que vivemos.”

Nuno Pinto de Magalhães Director de Comunicação e de Relações Institucionais da SCC acrescentou “ Mais uma vez a Cerveja Sagres é pioneira numa iniciativa que tem em vista melhorar a experiência dos nossos adeptos- consumidores de Norte a Sagres. Como marca de Cerveja do futebol, queremos que com o apoio a esta plataforma, aproximar os adeptos-consumidores da festa que é este “desporto rei” na segurança das suas casas, tendo em conta o momento específico em que nos encontramos.” Sagres Jogamos em casa!

Para que os adeptos possam ter acesso a todas estas funcionalidades, têm de descarregar e/ ou atualizar de forma gratuita a app SPORT TV, que desde o seu lançamento é considerada um caso de sucesso pelas principais publicações da especialidade.