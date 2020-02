Sérgio Nóbrega é candidato a presidente do União

Sérgio Nóbrega candidata-se à presidência do Clube de Futebol União, Emanuel Alves é Presidente Adjunto, seguindo-se cinco vice-presidentes, entre os quais Pedro Araújo e Maurício Marques.

A lista candidata aos Órgãos sociaispara o triénio 2020/2022 foi divulgada há pouco pelo Presidente da Assembleia Geral do clube, Estanislau Barros, por solicitação do mandatário Coronel Ramiro Morna do Nascimento, Sócio 570 e Presidente Honorário do Clube.

As eleições realizam-se este sábado, dia 29 de Fevereiro, pelas 10 horas, no Complexo Desportivo do União, no Sítio Vale Paraíso, Camacha.

A lista é composta pelos seguintes elementos

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Estanislau Salvador Fernandes de Barros

Vice-Presidente: José Manuel Abreu Ramos

Secretário: Valeriano Cabral do Rosário

Direção

Presidente: Sérgio Filipe Vieira de Nóbrega

Presidente Adjunto: Emanuel Borges Alves

Vice-Presidente: Pedro Manuel Nóbrega dos Santos de Freitas Araújo

Vice-Presidente: João Mauricio Tomás Marques Marques

Vice-Presidente: João Carlos Carreia da Silva

Vice-Presidente: Fernando Manuel Ramos Gomes

Vice-Presidente: João Carlos da Silva Teixeira

Conselho Fiscal

Presidente: Lino Ricardo Silva de Abreu

Vice-Presidente: João Nélio de Freitas Camacho

Vogal: Fernando Freitas da Graça

Vogal Suplente: Nélio Bruno Vasconcelos Jesus