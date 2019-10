“Se quisermos crescer temos que arranjar quem invista”, disse Miguel de Sousa sobre o Nacional

Miguel de Sousa disse ontem que era importante encontrar os investidores certos para que o clube possa recuperar o fulgor dos outros tempos.

O presidente da Assembleia Geral do Clube Desportivo do Nacional recordou os 10 anos de “glória” do Nacional, frisando o facto de os alvi-negros terem sido duas vezes quartos classificados no campeonato nacional da 1.ª divisão, terem chegado à meia-final da Taça da Liga e também às duas meias-finais da Taça de Portugal.

“Esse foi um tempo brilhante que nós vivemos, mas que agora temos dificuldade em viver e repetir, porque os tempos já não são os mesmos. Hoje, o futebol tem uma dinâmica completamente distinta daquela que teve naquela altura e hoje só se cresce, investindo. Não há outra forma de um clube de futebol crescer sem investir”, afirmou, no jantar de entrega dos galardões 2019.

Na oportunidade, referiu que, neste momento, a sua grande dificuldade é perceber quem é que vai investir no Nacional.

“Se quisermos crescer temos que arranjar quem invista, não sei se poderá ser o presidente da Assembleia Geral ou o presidente da direcção e da SAD, mas também podem ser os alvi-negros, os sócios, os patrocionadores, o Governo Regional ou a televisão”, disse, em tom de brincadeira.

O jantar realizou-se no restaurante da Cidade Desportiva, tendo juntado quase duas centenas de pessoas.

Conheça os galardoados de 2018-2019

DIRIGENTE DO ANO

Nelson Melim

SÓCIO DEDICAÇÃO

Paulo César

TÉCNICO DO ANO

Mário Teixeira (Campeão sub 13 no futebol 11 e Taça Madeira futebol 8)

ATLETA PROFISSIONAL

Daniel Guimarães

SAUDADE

Sérgio Silva

PROFISSIONAL DO ANO

Saturnino Sousa

MENÇÃO HONROSA

Claque Feminina

Inês Canha (Automobilismo)

Prof. Armando Carreira – Ginástica Artística (treinador Filipe Besugo e Rafael Sá – atleta Olímpico e Campeão Nacional respetivamente)

PADEL

F3: Cláudia Teixeira

F35: Rita Estácio

M2 e M35: Cristóvão Nunes

M3: Francisco Afonso

M4: João Ribeiro

M45: Paulo Cunha

M55: José Almeida

ANDEBOL

+50: Bernardo Fernandes

+40: Miguel Augusto Freitas

TÉNIS

Sub-10: Afonso Ghira

Sub-12: Bernardo Ghira

Sub-14: Catarina Carneiro

Sub-14: Gaspar Esmeraldo

Sub-16: Henrique Soares

Sub-18: António Loja

NATAÇÃO

CADETES

Juliana Rodrigues Alves (2008)

Guilherme Corte Costa (2007)

INFANTIS

Inês Cruz Camara (2007)

Luís Galvão Gouveia (2005)

JUVENIS

Maria Leonor Ferreira (2004)

Paulo Rodrigues Alves (2004)

SENIORES

Beatriz Jong Rosa (2000)

Luís Pedro Silva (1998)

MASTERS

Catarina Andrade Alves (1978)

Duarte Nuno Camacho (1969)

ÁGUAS ABERTAS

Natasha Maria Leça (2003)

Duarte Nuno Camacho (1969)

GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA

JUVENIS

Ricardo Correia (Campeão Reg., 2º no Camp. Nac. (solo), 3º no Camp. Nac. (saltos)

SÉNIOR

Rafael Sá (1º no Cavalo de arções e argolas)

GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA

INFANTIS

Gabriela Andrade (ginástica revelação)

INICIADAS

Vera Abreu (Campeã Reg. e 16º nos saltos – 62 participantes)

GINÁSTICA RITMICA – 1ª Divisão

INICIADAS

Margarida Félix (Campeã Regional)

JUVENIS

Maria Augusto (2ª Camp. Regional)

GINÁSTICA RITMICA – Divisão Base

INICIADAS

Maria Inês Gonçalves (3ª Camp. Regional)

JUVENIS

Letícia Pereira (Campeã Regional)

JUNIORES

Sofia Faial (4º Camp. Reg., mas muito dedicada no treino)

AUTOMOBILISMO

Dinarte Nóbrega

FUTEBOL FORMAÇÃO

SUB-10: Francisco Barbosa

SUB-11: Guilherme Moraes

SUB-12: Lourenço Drumond

SUB-13: Leandro Gomes

INICIADOS B: André Gois

INICIADOS A: Francisco Gonçalves

JUVENIS: António Xavier

JUNIORES: Mabrouk

FUTEBOL PRAIA

Pedro Vasconcelos

VETERANOS

Duarte Vieira

FUTSAL

SENIORES: Marco André Silva Gomes

JUNIORES: Marco António Teixeira Gomes