A direcção do Sporting Club Santacruzense emitiu hoje um comunicado no qual reclama a subida de divisão, bem que como a criação de um escalão único no Campeonato Regional, através de uma reformulação do quadro competitivo da divisão da Associação de Futebol da Madeira (A.F. Madeira).

“Face ao conjunto de decisões tomadas no universo futebolístico sublinha-se a disparidade de critérios em função de conveniências pontuais e inexistência de coerência entre as instituições que superintendem todo o futebol”, começa por referir o comunicado do clube, que diz não aceitar “que o S. C. Santacruzense seja o único clube madeirense que, estando em posição de subida de divisão, não veja esse direito reconhecido”.

Por outro lado, “o S.C. Santacruzense não se opõe a que todos os clubes possam competir numa única divisão da A.F. Madeira, dividida em duas séries, reformulando o quadro competitivo, tal como fez a Federação Portuguesa de Futebol, no interesse do futebol e da sobrevivência dos clubes”, acrescenta a mesma nota.

“A justiça que defendemos não tem qualquer impacto negativo na prioridade dos nossos tempos que é o combate ao covid-19”, frisa o Santacruzense, que aproveita para felicitar o C. D. Nacional, a A. D. Camacha e o São Vicente pelas respectivas subidas de divisão.