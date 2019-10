Santa Cruz recebe XXV Troféu de Orientação Clube Aventura da Madeira este fim-de-semana

O Clube Aventura da Madeira organiza, este fim-de-semana (dias 12 e 13 de Outubro), dois percursos de Orientação, que constituem a 25.ª edição do Troféu de Orientação do Clube Aventura da Madeira.

As duas etapas irão decorrer no concelho de Santa Cruz, com a primeira etapa a decorrer na tarde de sábado, na cidade de Santa Cruz.

A segunda etapa, de distância média, será no Montado do Pereiro, na manhã de domingo.

As provas são pontuáveis para o Circuito Urbano e Taça FPO Madeira 2019, existindo ainda percursos abertos à participação de todos os interessados em lazer ou iniciação a modalidade, com inscrições até ao dia da prova.

Todas as informações estão disponíveis aqui.

Programa

Sábado, 12 Outubro 2019:

13h45 – Abertura do Secretariado – Cidade Santa Cruz – Sinalizado a partir do Mercado Municipal

15h00 – Prova urbana – Partida dos primeiros atletas

Domingo, 13 Outubro 2019:

09h00 – Abertura do secretariado no local de concentração – Montado do Pereiro

10h00 – Distância Média – Partida dos primeiros atletas

12h30 – Cerimónia de entrega de prémios