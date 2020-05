A técnica Sandra Fernandes não vai continuar ao serviço do Madeira Andebol SAD na próxima temporada apurou a reportagem do DIÁRIO.

Embora fosse vontade da equipa administrativa em manter a técnica, a nossa reportagem sabe que a decisão está tomada.

Um fim de ciclo depois de quatro temporadas com as cores do projecto onde relembre-se entrou como andebolista em 1998.

Oito títulos foram conquistados entre supertaças, campeonato nacional e taça de Portugal com as cores do Madeira SAD.