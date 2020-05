Sampdoria apresentou queixa contra o Sporting em relação a Bruno Fernandes

A Sampdoria apresentou uma queixa contra o Sporting, em relação a obrigações financeiras estabelecidas na transferência de Bruno Fernandes e das quais os ‘leões’ serão devedores.

“O clube italiano UC Sampdoria apresentou na FIFA uma queixa contra o Sporting Clube de Portugal, referente a obrigações financeiras estabelecidas no contrato correspondente à transferência do futebolista português Bruno Miguel Borges Fernandes”, disse um porta-voz da FIFA à agência Lusa.

O organismo que superintende o futebol mundial adianta que a queixa foi apresentada em 03 de abril e que o “assunto está a ser analisado”, sem que seja possível adiantar mais pormenores em relação ao mesmo.

Em 2017, o Sporting contratou o médio internacional português à Sampdoria por 8,5 milhões de euros, com a Sampdoria a ficar detentora de 10% de uma mais valia futura.

Em janeiro, os ‘leões’ transfiram Bruno Fernandes para o Manchester United por 55 milhões de euros, mais 25 milhões em variáveis e 10% de uma futura mais-valia.

Bruno Fernandes, natural da Maia, fez a formação no Infesta, Pasteleira e Boavista, clube do qual saiu ainda júnior para o Novara. Em Itália, jogou ainda na Udinese, da qual se transferiu para a Sampdoria.

No clube genovês esteve apenas uma época, seguindo em 2017/18 para o Sporting, emblema em que se tornou capitão e o mais influente jogador, sendo eleito em duas épocas o melhor jogador da I Liga.

Sporting diz que queixa da Sampdoria não tem cabimento e espera decisão da FIFA

O Sporting considerou hoje que a queixa apresentada pela Sampdoria à FIFA, relativa a uma cláusula da transferência de Bruno Fernandes, não tem cabimento face a jurisprudência anterior, mas deixou a decisão nas mãos da FIFA.

Na opinião dos ‘verdes e brancos’, hoje elencada em comunicado, “suportada em jurisprudência do Tribunal Arbitral do Desporto”, a resolução unilateral do contrato “no verão de 2018 do jogador” com o Sporting, após o ataque à Academia de Alcochete - assinou depois novo vínculo -, faz com que a cláusula referida perca “o efeito jurídico, não tendo a Sampdoria, consequentemente, quaisquer direitos futuros assinados posteriormente, nomeadamente a transferência para o Manchester United”.

“A FIFA e, se necessário, os tribunais, esclarecerão cabalmente a questão”, acrescentam os lisboetas, que contrataram o médio ofensivo em 2018 e venderam-no aos ingleses em janeiro deste ano, por uma verba inicial de 55 milhões de euros.