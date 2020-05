Rui Alves acusa Carlos Pereira de tentar impedir a subida do Nacional

O presidente do Nacional, Rui Alves, acusa o seu homónimo do Marítimo, Carlos Pereira, de ter tentado impedir a subida do clube alvinegro à I Liga.

Em declarações prestadas à RTP-Madeira, transmitidas no Telejornal, o dirigente alvinegro afirmou que “o dirigente máximo do outro clube da Madeira que disputa as competições profissionais, teve, digamos, o trabalho, na última tentativa de impedir o Nacional de subir de divisão, de escrever ao presidente da Liga uma carta, com uma quantidade de páginas”.

Rui Alves diz ser “claramente contra” este tipo de posicionamentos, acrescentando: “É intolerável para todos nós, enquanto cidadãos, ter um cidadão madeirense com este comportamento e isto tem de ser dito”.

O presidente do Nacional clarificou, ainda, o contexto das suas declarações, quando foi acusado, no passado, de ter pedido a descida do Marítimo. “De forma alguma [desejou a descida do rival]. Eu referi naquele momento, e continuo a dizer que se a justiça este país tivesse funcionado, foi provada a corrupção em 2004 no jogo Marítimo-Nacional. O árbitro desse jogo foi condenado. Ponto final, linha abaixo. Não se misture situações que nada têm a ver uma com a outra”.

Rui Alves pediu ainda ao Governo Regional no sentido de “reflectir na importância capital de ter estes dois emblemas no mais alto nível do futebol português”.