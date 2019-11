Ronaldo precipitou ‘frango’ monumental do guarda-redes do Lokomotiv de Moscovo

O guarda-redes do Lokomotiv de Moscovo, Guilherme, é o protagonista de um ‘frango’ monumental no jogo que decorre neste momento, entre a formação russa e a Juventus, alusivo à fase de grupos da Liga dos Campeões. E o ‘culpado’ é Cristiano Ronaldo.

O avançado da Vecchia Signora rematou rasteiro, após a cobrança de um livre directo descaído no lado esquerdo, e a bola passou por entre as mãos do guardião e foi caprichosamente ‘caminhando’ para o interior da baliza, com Ramsey a chegar a tempo de garantir que a bola ultrapassava mesmo a linha de golo, estavam decorridos apenas quatro minutos do primeiro tempo.

O tento é atribuído ao galês, mas a UEFA deverá mesmo considerar auto-golo de Guilherme.