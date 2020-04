Rally Madeira Legend 2020 foi cancelado

A edição deste ano do Rally Madeira Legend, inicialmente agendada para 17 e 18 de Abril de 2020, foi definitivamente cancelada, devido à situação da pandemia de covid-19.

A Comissão Organizadora do Rally Madeira Legend ainda pensou, inicialmente, que poderia realizar a prova durante o próximo mês de Junho, mas surgiu agora uma circular normativa do Instituto de Administração da Saúde - que proíbe os grandes certames e consequentes aglomerados, na Região, até ao mês de Agosto de 2020 – impossibilitando, para já, a realização do evento.



Tendo em conta que há outras competições para calendarizar, a partir dessa altura, provocando constrangimentos em termos de calendário, a organização optou por cancelar a prova dedicada aos automóveis clássicos deste ano e pensar no evento apenas para 2021.

Outra prova que também poderá ser cancelada é o próprio Rali Vinho da Madeira, uma decisão que ainda está a ser equacionada pela organização, face ao evoluir da pandemia.

