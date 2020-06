Rali da Grã-Bretanha cancelado devido à pandemia

O Rali da Grã-Bretanha, penúltima prova do Campeonato do Mundo de ralis de 2020, foi cancelado devido à pandemia de covid-19, anunciou hoje a organização da prova, que deveria disputar-se entre 29 de outubro e 01 de novembro.

“A evolução da pandemia de covid-19 e as restrições impostas aos grandes eventos e viagens internacionais suscitam preocupação e há demasiadas incógnitas para que a organização opte pela realização de uma prova desta importância em tempos de tanta incerteza”, explicou a organização, em comunicado.

A Rali da Grã-Bretanha de 2020 deveria disputar-se nas estradas de terra da região de Llandudno, no País de Gales, mas os responsáveis pela prova decidiram não arriscar na sua realização, numa altura em que o Reino Unido é o segundo país com mais mortos (40.597), depois dos Estados Unidos, além de mais de 287 mil casos confirmados de infeção.

Tal como acontece com a maioria das competições desportivas, o Mundial de ralis está a ser fortemente afetado pela pandemia, tendo-se realizado apenas as três provas iniciais (Monte Carlo, Suécia e México).

O Rali de Portugal, que deveria realizar-se entre 21 e 24 de maio, foi cancelado, à semelhança do que sucedeu com as provas previstas para o Quénia, Finlândia e Nova Zelândia, ou adiadas sem data marcada, o que sucedeu às etapas de Argentina e Itália.

Apenas três provas se mantêm, por enquanto, sem alterações à data original: Turquia (de 24 a 27 de setembro), Alemanha (de 15 a 18 de outubro) e Japão (de 19 a 22 de novembro).