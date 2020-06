Râguebi confirma fim antecipado dos campeonatos sem títulos, subidas ou descidas

Os campeonatos nacionais de seniores de râguebi foram hoje dados como concluídos sem campeão, subidas ou descidas de divisão, devido à pandemia de covid-19, anunciou a Federação Portuguesa de Rugby (FPR).

Em comunicado enviado hoje à Lusa, a FPR reafirma que “não estão reunidas as condições para o regresso à competição”, justificando, desta forma, a decisão aprovada em reunião de direção do organismo.

“A FPR e os clubes tudo fizeram para criar as condições ideais por forma a que os treinos e competições pudessem regressar de forma normal e assim ser concluída a época. A presente realidade e as especificidades do râguebi levam a direção a concluir que as condições ideais de treino necessárias à preparação dos atletas não poderão ser implementadas a tempo de concluir a época desportiva 2019/20”, explica o documento.

No momento em que a FPR suspendeu provisoriamente todas as competições, em 11 de março, o primeiro lugar da Divisão de Honra (primeiro escalão competitivo) era ocupado pelo Belenenses, clube que garantiu à Lusa, no início de maio, estar disponível para aceitar qualquer decisão tomada pela FPR.

No ‘grupo da manutenção’, o CR Arcos de Valdevez e o Lousã ocupavam as duas últimas posições, enquanto a I Divisão (segundo patamar competitivo) era liderada pelo CR São Miguel, seguido do CR Évora.

A FPR cancelou definitivamente, em 10 de abril, todas as competições dos escalões de formação e femininos, deixando em aberto a possibilidade de concluir apenas os campeonatos nacionais de seniores masculinos.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Portugal contabiliza pelo menos 1.436 mortos associados à covid-19 em 32.895 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.