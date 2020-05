Quatro casos positivos de covid-19 no campeonato inglês de futebol

A Premier League anunciou hoje que há quatro casos positivos para covid-19 entre os 1.008 feitos esta semana a jogadores e funcionários de clubes do campeonato inglês de futebol.

Os quatro casos positivos ocorreram em três clubes diferentes, mas a Liga inglesa prefere não divulgar a identidade dos afectados.

Em Inglaterra, já na perspectiva do regresso do campeonato, há acordo com os clubes para que jogadores e funcionados sejam testados duas vezes por semana.

Na semana passada, o total de testes foi de 1.750, dos quais oito deram positivo.

Os contagiados, tanto jogadores como funcionários, terão de passar sete dias em isolamento.

Entretanto, foi aprovado um novo passo no sentido do regresso total aos treinos, com a permissão de treinos com contacto.

Na quinta-feira haverá uma reunião entre clubes e Liga para debater o projecto de regresso das competições, com o objectivo de definir datas para o que ainda falta da Premier League.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infectou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

No Reino Unido, morreram 37.460 pessoas das 267.240 confirmadas como infectadas.