“Proteger a vida humana deve sobrepor-se a quaisquer outros interesses”, diz Ronaldo

O futebolista madeirense Cristiano Ronaldo recorreu ao seu Instagram e Facebook para deixar uma mensagem de solidariedade para com aqueles que estão a enfrentar a epidemia do coronavírus e pedir para que as pessoas façam de tudo para proteger a vida humana.

Numa mensagem escrita em inglês, CR7 afirma que “o mundo está a atravessar um momento muito difícil, que requer o maior cuidado e atenção de todos”. Diz falar não só como futebolista, mas também como filho e pai, uma pessoa “preocupada com os mais recentes desenvolvimentos que estão a afectar o mundo”.

“Proteger a vida humana deve sobrepor-se a quaisquer outros interesses”, afirma. Acrescenta ainda que os seus pensamentos estão com aqueles que perderam pessoas próximas devido ao Covid-19, solidariedade para com aqueles que estão a enfrentar o vírus, “tal como o meu colega de equipa Daniele Rugani”, e demonstra o seu apoio contínuo aos fantásticos profissionais que estão a colocar as suas vidas em risco para salvar os outros.