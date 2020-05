Presidente do Rio Ave com “forte convicção” de que estádio será aprovado

O presidente do Rio Ave, clube da I Liga portuguesa de futebol, revelou hoje a “forte convicção” de que a equipa vila-condense irá fazer os restantes jogos do campeonato, na condição de visitado, no estádio do clube.

António Silva Campos partilhou o optimismo que o recinto será aprovado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), depois de receber, hoje, uma nova vistoria, conduzida, desta vez, por elementos da Administração Regional de Saúde do Norte, que o dirigente considerou ter sido feita de “forma muito profissional e rigorosa”.

“Já na anterior vistoria, fiquei com a sensação que tínhamos condições para continuar a jogar em Vila do Conde, mas depois da visita de hoje fiquei com uma convicção ainda mais forte de que o nosso estádio cumpre todos os requisitos”, disse António Silva Campos, à agência Lusa.

O líder do emblema vila-condense revelou que estão garantidos todos os pressupostos exigidos em termos de segurança, higienização e distanciamento, na sequência da pandemia de covid-19, garantindo que foram assegurados espaços e canais de circulação distintos para os diferentes intervenientes do jogo e promovida a ampliação de um balneário para reforçar o espaço para os atletas.

“Confirmamos o compromisso de seguir todos as normas exigidas, e vamos até demolir uma parede para aumentar a área de um balneário, para cumprir a regra de cada jogador ter uma área com quatro metros quadrados de distância em relação aos restantes”, partilhou António Silva Campos.

O presidente do Rio Ave assegurou que o clube “sempre defendeu que o estádio reunia as condições para acolher os restantes jogos do campeonato”, lembrando que o recinto foi tendo melhorias constantes, sobretudo desde 2014, quando participou, pela primeira vez, nas competições europeias.

“Temos um estádio aprovado pela UEFA e sabemos que resolvendo alguns pormenores iríamos ao encontro de tudo o que é exigido agora. Claro que esta é uma situação de saúde pública, onde são precisos todos os cuidados, mas estamos preparados para isso”, vincou António Silva Campos.

O Rio Ave ocupa o quinto lugar do campeonato, com 38 pontos, e na jornada que marcará a retoma da competição vai defrontar o Paços de Ferreira, na condição de visitado.

A I Liga foi suspensa em 12 de março, devido ao surto do novo coronavírus, mas vai ser retomada a partir de 4 de junho, com todos os jogos à porta fechada.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 320 mil mortos e infectou quase 4,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.247 pessoas das 29.432 confirmadas como infectadas, e há 6.431 casos recuperados, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde.