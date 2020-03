Portosantense punido com derrota e sete atletas suspensos

O Portosantense SAD foi punido com uma derrota, por 3-0, e com sete atletas suspensos por dois jogos, deliberou o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol da Madeira, esta quarta-feira.

O processo refere-se ao encontro Caniçal – Portosantense que ocorreu em 24 Novembro de 2019 a contar para O Campeonato Divisão Honra Regional, de seniores em futebol de 11, e onde a formação da casa tinha vencido por 3-1. Em causa está a utilização de sete jogadores irregulares, com estes a serem suspensos por dois jogos, com efeitos práticos a partir do passado dia 27 de Fevereiro. A colectividade veio ainda a ser obrigada a pagar uma multa de 204 euros.

Nos termos dos números 1 e 4, alínea e, do artigo 78 .º, do regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol.

Eis o que diz o artigo:

Artigo 78.º Utilização irregular de jogadores e outros agentes desportivos

1. O clube que, em jogo integrado nas competições organizadas pela FPF, inscreva na ficha técnica ou utilize jogador que não preencha todas as condições legais e regulamentares para o representar nesse jogo, é sancionado com derrota e cumulativamente com multa entre 10 e 20 UC.

4. Considera-se que um jogador está nas condições previstas no número 1 do presente artigo, designadamente e entre outras situações que violem a Lei ou os regulamentos, quando:

e) Não se tenha previamente submetido a exame pelas entidades médicas competentes ou não tenha por estas sido considerado apto para a prática da modalidade.