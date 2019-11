Ponta do Sol recebe ‘ADN Race’ no próximo domingo

O concelho da Ponta do Sol volta a receber, no próximo domingo, dia 10 de Novembro, a prova de Sky Running ‘ADN Race’, pelo 4.º ano consecutivo.

Este evento desportivo é organizado pela ADN Ponta do Sol e conta com o apoio do Município da Ponta do Sol, bem como das Juntas de Freguesia da Ponta do Sol, Canhas e Madalena do Mar.

Esta competição faz parte da taça de Portugal de Sky e da Taça da Madeira de Sky, organizado pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

O evento conta com três provas: Sky Race (32km e 2300 desnível positivo), Mini Sky Race (13km e 800 desnível positivo) e Caminhada (10 km e 100 desnível positivo).

Entre as três provas estarão presentes cerca de 300 atletas e 50 voluntários.