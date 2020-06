Pinto da Costa ofereceu a Carlos Pereira selo de homenagem a Pinga

Aproveitando a realização do jogo entre os dois clubes, na passada quarta-feira, no Estádio do Dragão, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, ofereceu ao seu homólogo do Marítimo, Carlos Pereira, dois exemplares da emissão filatélica dos CTT que homenageia o antigo internacional português Artur de Sousa ‘Pinga’.

A cerimónia aconteceu na tribuna presidencial do Estádio do Dragão, antes do encontro da 26.ª jornada da I Liga.

Nascido no Funchal, em Julho de 1909, Artur de Sousa começou a sua carreira de futebolista no Marítimo, de onde saltou para o FC Porto, sendo considerado, à época, o melhor futebolista português.

Pinga foi, também, o primeiro madeirense a envergar a braçadeira de ‘capitão’ da Selecção de Portugal.

A edição de coleccionador dedicada a Artur de Sousa ‘Pinga’ segue, agora, para o Departamento de História e Património do Marítimo e será peça importante no Museu do clube.