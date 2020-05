Paulo Tito é o novo coordenador do futebol de formação do Clube Desportivo 1.º de Maio

O Clube Desportivo 1.º de Maio acabou de anunciar na sua página de Facebook que Paulo Tito irá assumir o cargo de coordenador técnico do futebol de formação do conjunto desportivo na próxima temporada (2020/2021) e vai ao mesmo tempo acumular estas funções com o cargo de treinador da equipa de juniores, “tendo como grande desafio subir (...) à Divisão de Honra, bem como reformular o projecto da escola de formação do clube”.

“Será assim, a grande aposta do presidente do 1.º de Maio, na restruturação do futebol jovem, que ambiciona voltar a trazer a juventude do clube para a ribalta do futebol regional. É um treinador com passagens pela formação do futebol regional e futebol sénior, tendo trabalhado recentemente na formação do Clube Sport Marítimo”, pode ler-se no comunicado.