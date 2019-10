PAOK, de Abel Ferreira, e Olympiacos, de Pedro Martins, vencem na Grécia

Os portugueses Abel Ferreira e Pedro Martins somaram duas vitórias como treinadores do PAOK e do Olympiacos, respetivamente, pelo mesmo resultado, em jogos da sexta jornada da Liga grega de futebol.

O PAOK impôs-se no terreno do Asteras Tripoli por 2-1, enquanto o Olympiacos foi vencer a Salónica o Aris pelo mesmo resultado, o que lhe permitiu conservar a liderança do campeonato, com 16 pontos, mais um do que o Xanthi FC, segundo classificado, e mais dois do que a equipa orientada por Abel Ferreira.

O Olympiacos esteve a perder, devido a um golo do avançado francês Nicolas Diguiny, mas deu a volta ao resultado ainda na primeira parte, com golos de Georgius Masouras e do avançado marroquino Yousef El Arabi.

Pela equipa de Pedro Martins alinharam de início três portugueses, o guarda-redes José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence, enquanto Bruno Gama foi titular na formação do Aris, tendo sido substituído aos 75 minutos pelo médio argentino Nicolas Martinez.

O PAOK esteve a vencer por 2-0, com golos do polaco Karol Swiderski, aos 35 minutos, e um autogolo do espanhol Angel Martinez, aos 47, tendo o Asteras Tripoli reduzido aos 58, também pelo espanhol Dani Suarez.