Palmeiras empate e fica a cinco pontos do líder Flamengo

O Palmeiras empatou hoje a um golo na receção ao Atlético Mineiro e ficou a cinco pontos do líder Flamengo, de Jorge Jesus, em encontro da 23.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Depois do triunfo dos cariocas no reduto do lanterna-vermelha Chapecoense, por 1-0, com um tento de Bruno Henrique, aos 35 minutos, o Palmeiras precisava de ganhar para continuar a três pontos, mas falhou o objetivo.

Os forasteiros estiveram mesmo a ganhar, com um tento de Nathan, em ‘cima’ do intervalo, aos 45+3 minutos, e o ‘onze’ de Mano Menezes só logrou chegar ao empate a sete minuto do final, aos 83, com um tento de Dudu.

Na classificação, o Flamengo, de Jorge Jesus, soma agora 52 pontos, contra 47 do Palmeiras e 44 do Santos.