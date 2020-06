Nádia Nunes muda para o Madeira Andebol SAD

A guarda-redes internacional madeirense, Nádia Nunes que nas últimas temporadas defendeu a baliza do Club Sports Madeira vai vestir na próxima temporada a camisola do Madeira Andebol SAD, apurou a reportagem do DIÁRIO. O projecto que agora vai ser liderado tecnicamente por António Florido começa assim a ganhar forma isto porque para além desta importante contratação, o Madeira SAD garantiu igualmente a continuidade das internacionais Mariana Azevedo e Odete Tavares, recorde-se elementos estruturantes no ‘sete’ da época que fechou mais cedo. Renata Tavares a mais experiente andebolista desta equipa também deverá manter-se em 2020/2021 ao serviço da equipa.