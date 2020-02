Nacional empata em Penafiel

O Nacional empatou hoje em Penafiel, a uma bola, e viu o Farense colar-se na liderança da II Liga.

Em jogo da 23.ª jornada, o espectáculo dos golos apenas aconteceu nos minutos finais da partida. Perotti apontou o golo da vantagem dos madeirenses à passagem do minuto 85, mas na recta final, já nos 91 minutos o árbitro assinalou grande penalidade a favor da formação da casa, onde Pires, que já jogou na Região, ao serviço do Portosantense e Pontassolense, veio a marcar o golo do empate.

Com este resultado Nacional e Farense dividem o primeiro lugar com 47 pontos.