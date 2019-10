O Clube Desportivo Nacional está de luto pelo falecimento do seu sócio n.º 1, Sérgio Pinto Correia, que completaria 95 anos no próximo dai 26 de dezembro (nasceu a 26/12/1924), informou a formação através do seu site oficial.

O funeral de Sérgio Pinto Correia realiza-se esta terça-feira, dia 29 de Outubro, com missa às 14h30 na capela do Cemitério de S. Martinho e funeral às 15 horas.