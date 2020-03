O Club Sport Marítimo informa que, “devido a restrições governamentais relacionadas com as medidas preventivas e de contingência à propagação da COVID-19, foi declarada a suspensão de todas as actividades destinadas aos escalões de formação por tempo indeterminado”.

O emblema verde-rubro acrescenta ainda, através de comunicado, que “o quadro será alvo de constante actualização por parte dos responsáveis do clube, e, assim sendo, qualquer alteração na dinâmica será imediatamente comunicada”.