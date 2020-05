Marítimo realizou testes à covid-19 antes de treino orientado por José Gomes

O plantel principal de futebol do CS Marítimo, a equipa técnica, staff e o presidente do clube realizaram, esta manhã, testes à covid-19. Depois de recolhidas as amostras para análise, os atletas prepararam-se para o treino que, pela primeira vez desde o regresso aos relvados, é orientado pelo treinador José Gomes.

De recordar que o técnico verde-rubro esteve em Portugal Continental, tendo regressado à Região no passado dia 27 de Abril, depois de se ter submetido a um teste à covid-19, cujo resultado foi negativo. De qualquer forma, ficou obrigado a cumprir 14 dias de quarentena, regressando apenas esta segunda-feira ao Complexo do Marítimo, em Santo António.