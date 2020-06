O Marítimo perdeu esta noite frente ao Portimonense, por 3-2, equipa que por sua vez encurtou para quatro pontos a distância para os verde-rubros. Num jogo crucial para as contas da permanência de ambos os conjuntos, o triunfo sorriu ao penúltimo classificado da I Liga, que agora soma 24 pontos. Já o Marítimo regressa à Madeira com os mesmos 28 pontos, estando numa situação complicada tendo em conta o calendário de jogos que terá até final do campeonato.

Quanto ao filme do jogo, o primeiro golo dos pupilos de Paulo Sérgio vai para os apanhados, depois de um desentendimento entre René Santos e Charles ter resultado no golo caricato de Tabata. O defesa central aparenta ter o lance controlado e protege a bola para o guarda-redes, mas um último toque acabou por complicar tudo e deixou Charles sem hipótese de agarrar a bola e a ter de a despachar com os pés. Totalmente distraído - quando procurava um companheiro onde colocar a bola - o guardião verde-rubro acabou por permitir a recuperação de Tabata e o extremo atirou a contar, já em desequilíbrio. Corria o minuto 24.

Ainda antes da recolha aos balneários, Aylton Boa Morte aumentou para os da casa, em nova oferta maritimista, desta feita depois de um corte defeituoso de Bebeto.

Já no segundo tempo, Rodrigo Pinho reduziu para os insulares logo após o reatar da partida (52’), mas Hackman voltou a repor a diferença de dois golos passados cinco minutos.

Até final, os maritimistas ainda tentaram reagir e no último suspiro Rodrigo Pinho bisou, anotando o 8.º golo da sua conta pessoal na competição.

Os comandados de José Gomes têm pela frente, até ao fim da I Liga, os seguintes adversários: Benfica (casa), Santa Clara (fora), Boavista (fora), Rio Ave (casa), Vitória de Guimarães (fora) e Famalicão (casa).