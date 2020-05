Marítimo impugna o campeonato da I Liga se não jogar em casa

O Marítimo vai avançar para a impugnação da I Liga se não efectuar os jogos que lhe cabem realizar no seu estádio na retoma do campeonato português. Foi Briguel, Director Desportivo do Marítimo, quem revelou no telejornal da noite da RTP1, Lisboa, desta quinta-feira.

Briguel justifica esta tomada de posição do Marítimo em “nome da verdade desportiva e da saúde dos jogadores”. E avança: “O nosso estádio tem todas as condições exigidas, é dos mais modernos no futebol português e a Madeira tem a situação do covid-19 controlada, com poucos casos. Se formos obrigados a ficar no Continente, com os jogadores confinados num hotel, estes vão correr mais riscos em termos de saúde. Depois vamos ficar em desvantagem relativamente a muitos dos nossos adversários”.

Carlos Pereira, ao DIÁRIO, já havia revelado poder colocar uma providência cautelar caso as suas “justas reivindicações’ não fossem satisfeitas, mas agora foi o seu Director Desportivo, na véspera de todas as decisões, a anunciar a decisão mais drástica do Marítimo.