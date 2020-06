Marco Azevedo renova com o São Roque do Faial por mais uma época

Marco Azevedo continua no comando técnico da equipa de Futsal da Associação Desportiva São Roque do Faial.

O técnico madeirense renovou por mais uma época, mantendo-se na equipa nortenha pelo quarto ano consecutivo.

Marco Azevedo ingressou no clube do concelho de Santana em 2017/2018, tendo, nessa altura, regressado ao São Roque do Faial depois de orientar o Marítimo e o Canicense. Na presente passagem, conduziu o São Roque do Faial até à 2.ª Divisão Nacional, patamar onde irá continuar a competir em 2020/2021.

Na época de estreia na 2.ª Divisão Nacional, o São Roque do Faial ficou no 10.º lugar da fase regular da série E.